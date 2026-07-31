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Царьград

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Штурм Сеуты: полторы тысячи мигрантов прорвали границу Испании, 18 утонули

Штурм Сеуты: полторы тысячи мигрантов прорвали границу Испании, 18 утонули

Испанский анклав пережил настоящую мигрантскую осаду.Стало известно, что 30 июля около полутора тысяч нелегалов из Марокко и Алжира предприняли массовый штурм города Сеута, прорываясь в него по морю и суше.

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