САР призвала Анкару вывести войска с территории страны

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Сирии, Бассама ас-Саббаха, Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы.
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