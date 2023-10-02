САР призвала Анкару вывести войска с территории страны

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Сирии, Бассама ас-Саббаха, Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы.