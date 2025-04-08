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Ракета "Победы" с двумя россиянами и американцем стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, передает РИА Новости.

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