Ракета "Победы" с двумя россиянами и американцем стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, передает РИА Новости.
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