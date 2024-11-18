В ГД назвали усугублением ситуации разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий раскритиковал в беседе с RT решение президента США Джо Байдена разрешить использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.