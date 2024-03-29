Наводим порядок в доме и поминаем усопших: Что можно и что нельзя делать православным в эти выходные, 30 и 31 марта Алиса БронскаяВ эти весенние выходные дни, 30 и 31 марта, православные чтят память святых Алексия, человека Божьего, и Кирилла Иерусалимского.