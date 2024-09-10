«Уму непостижимо»: Американский эксперт одним фактом пояснил феноменальную эффективность ВС России

«Очень мощный удар по украинским мостам, Котёл закрывается — катастрофа у ВСУ в Покровске»: Полтава похожа на морг: ликвидирована 1000 солдат, офицеры НАТО в некрологах: Карта боевых действий на Украине, на 06.09.24 г.