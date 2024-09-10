«Уму непостижимо»: Американский эксперт одним фактом пояснил феноменальную эффективность ВС России

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в трансляции на YouTube-канале Danny Haiphong одним фактом объяснил феноменальную эффективность ВС России.
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