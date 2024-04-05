«Почти ползарплаты». Родители владивостокских школьников назвали траты на репетиторов

Родители школьников из Владивостока признались в том, сколько им приходится тратить денег на репетиторов для подготовки к ЕГЭ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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