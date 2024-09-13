Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ракетные кривляния «хромых уток»

Ракетные кривляния «хромых уток»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Вчера древний русский город Киев встречал высоких гостей, на форшмак к просроченному пану гетману прибыли Госсекретарь США Антоша Блинкен, глава МИД Великобритании Лэмми, президент Литвы непоседа Науседа, премьер-министр Латвии Силиня, спикер Сената Чехии Выстрчил и .

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Зудилы зудят. Читаешь и раздражаешься. Вам бы помолчать, всезнайки. Всезнайки, среди которых ой как много ципсошников. Пока  я доверяю и Путину и Генштабу России. Хотя и не считаю Герасимова лицом Генштаба. Терпение и кровавый труд всё перетрут.
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10 час.
Сергей Алексеев
А я придерживаюсь, уже высказанного мнения, что нужно запустить какой нибудь Авангард один через страны Европы , Англию и США в Тихий океан, объявив учения...
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