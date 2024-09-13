Ракетные кривляния «хромых уток»

АС

Анатолий Страшко

Зудилы зудят. Читаешь и раздражаешься. Вам бы помолчать, всезнайки. Всезнайки, среди которых ой как много ципсошников. Пока я доверяю и Путину и Генштабу России. Хотя и не считаю Герасимова лицом Генштаба. Терпение и кровавый труд всё перетрут.