Азмун рассматривает варианты в Испании, а Файзуллаев может перейти в "Вильярреал"

Нападающий "Байера" Сердар Азмун рассматривает возможность продолжения карьеры в Испании. По информации портала RB Sport, им интересуются сразу несколько клубов этой страны, но из России предложений не поступало.
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