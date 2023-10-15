Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Нина Грекова
    ДА КАК ЖЕ ОНИ ОТМЕНЯТ ДВОЙНОЕ (ТРОЙНОЕ) ГРАЖДАНСТВО, ЕГО У ПРОСТОГО НАРОДА ВООБЩЕ НЕТ. ЕСТЬ У ДЕПУТАТОВ, СЕНАТОРОВ И ...Институт двойного...
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Пацифисты на связи

Пацифисты на связи

Пацифисты-то наши видали, как прогибаются под изменчивый мир? Прямо криком кричат, так переживают за вторую родину! Первым, как водится, отметилась Собчак, потом Галкин, потом Гозман - известный ярко выраженный гуманист, а теперь вот и Слепаков.

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