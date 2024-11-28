В Краснодаре изменилась схема движения транспорта из-за провала грунта на улице Московской

В Краснодаре изменилась схема движения транспорта из-за провала грунта на улице МосковскойИз-за провала грунта на улице Московской в Краснодаре с сегодняшнего утра изменилось движение общественного транспорта.
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