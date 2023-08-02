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Байден в день выдвижения новых обвинений против Трампа сходил с женой в рыбный ресторан, а потом отправился смотреть «Оппенгеймер»

Байден в день выдвижения новых обвинений против Трампа сходил с женой в рыбный ресторан, а потом отправился смотреть «Оппенгеймер»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в день выдвижения новых обвинений в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа посетил вместе с женой Джилл рыбный ресторан, а затем отправился смотреть новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

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