Байден в день выдвижения новых обвинений против Трампа сходил с женой в рыбный ресторан, а потом отправился смотреть «Оппенгеймер»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в день выдвижения новых обвинений в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа посетил вместе с женой Джилл рыбный ресторан, а затем отправился смотреть новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».