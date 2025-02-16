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«Меня обманули. Мне обещали, что всё быстро закончится»: Алексей Горбунов признался, что хочет вернуться в Россию, но совесть не позволяет

«Меня обманули. Мне обещали, что всё быстро закончится»: Алексей Горбунов признался, что хочет вернуться в Россию, но совесть не позволяет

Интересная жизнь с Vera Star Алексей Горбунов Наверняка многие зрители помнят такого яркого и харизматичного актёра, как Алексей Горбунов.

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Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Очередной гаденыш, надеющийся на доброту россиян, лгущий про своё &quot;благородство&quot;, которое он давно растерял, связавшись с фашистами. И было ли оно у него изначально? Интересно, а как бы он рассуждал, если бы Россия не побеждала? И виноваты у него политики, телевидение, пропагандисты, но только не он, предатель, весь такой обманутый... Да и автор этого &quot;плача Ярославны&quot; из кожи лезет, оправдывая этого &quot;скромника&quot;, вызывает только чувство гадливости. А нам надо помнить: предавший единожды...
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