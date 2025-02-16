«Меня обманули. Мне обещали, что всё быстро закончится»: Алексей Горбунов признался, что хочет вернуться в Россию, но совесть не позволяет

ГК

Галина Кузнецова

Очередной гаденыш, надеющийся на доброту россиян, лгущий про своё "благородство", которое он давно растерял, связавшись с фашистами. И было ли оно у него изначально? Интересно, а как бы он рассуждал, если бы Россия не побеждала? И виноваты у него политики, телевидение, пропагандисты, но только не он, предатель, весь такой обманутый... Да и автор этого "плача Ярославны" из кожи лезет, оправдывая этого "скромника", вызывает только чувство гадливости. А нам надо помнить: предавший единожды...