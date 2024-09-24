Политолог Ципис назвал три возможных причины взрывов пейджеров в Ливане

После массовой детонации средств связи в Ливане возникло три версии причин произошедшего. Устройства могли быть начинены взрывчаткой, либо произошла детонация батарей - возможно из-за кибератаки или применения электромагнитного оружия.
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