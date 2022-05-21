ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать первое мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1007 =Блаженство – это согласие между вами и Истиной; страдание – это разногласие, разделение между вами и Истиной = Вера - это птица, которая чувствует приближение Рассвета и поёт, несмотря на тёмное ещё Небо =Главное, живи не в границах одного места или времени, где всё подвержено изменению и смерти, но во всей Вселенной =Дарите окружающему Миру Любовь и помните, что иногда лучше промолчать, чем сказать = Делай добро всем, но не жди сразу благодарности; оно вернётся от другого в тот момент, когда нужнее всего=Жизненные ценности жены автоматически становятся таковыми для всех членов её семьи =Жизнь даётся для действия на Земле, для приложения всех своих сил доброты и радости к её делам =Иллюзии - это мысли, являющиеся играми, которые становятся Реальностью =Каждая мысль - это семя.