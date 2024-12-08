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"Мамаша вообще не говорит по-русски": Фадеев поставил вопрос об "армии" мигрантов. В резерве - десятки тысяч

"Мамаша вообще не говорит по-русски": Фадеев поставил вопрос об "армии" мигрантов. В резерве - десятки тысяч

Царьград Фото: Олег Рукавицын Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Валерий Фадеев выступил за ужесточение миграционной политики.

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Комментарии
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Одиссей
Как сказал неглупый немец О. фон Бисмарк,&quot;Меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности&quot;.  ТОЧКА!  Если мигрант не желает ассимилироваться, интегрироваться и социализироваться а нашем обществе, то он должен рассматриваться, как потенциальный террорист а-ля Крокус, а в целом, как армия вторжения а-ля Чингиз-хан/Батый/Наполеон/Гитлер и т.п.. Европцы не дадут соврать.  И все стенания на тему ,что не все мигранты ТАКИЕ, должны рассматриваться, как пособничество противнику и иноагентство.
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11 час.
Геннадий Сытник
Стало быть ты ещё тупее, чем я думал.
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3 час.
Геннадий Сытник
Не, не пацифист ты, там чуть другие буквы.
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3 час.

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