"Мамаша вообще не говорит по-русски": Фадеев поставил вопрос об "армии" мигрантов. В резерве - десятки тысяч

Одиссей

Как сказал неглупый немец О. фон Бисмарк,"Меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности". ТОЧКА! Если мигрант не желает ассимилироваться, интегрироваться и социализироваться а нашем обществе, то он должен рассматриваться, как потенциальный террорист а-ля Крокус, а в целом, как армия вторжения а-ля Чингиз-хан/Батый/Наполеон/Гитлер и т.п.. Европцы не дадут соврать. И все стенания на тему ,что не все мигранты ТАКИЕ, должны рассматриваться, как пособничество противнику и иноагентство.