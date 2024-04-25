Какой церковный праздник сегодня, 26 апреля 2024 года, отмечают верующие Татьяна ОрлонскаяСегодня — пятница, 26 апреля 2024 года, и многие обратятся к церковному календарю, чтобы узнать, какой святой праздник отмечается сегодня.