Какой церковный праздник сегодня, 26 апреля 2024 года, отмечают верующие Татьяна ОрлонскаяСегодня — пятница, 26 апреля 2024 года, и многие обратятся к церковному календарю, чтобы узнать, какой святой праздник отмечается сегодня.
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