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ВС РФ подавили контратаку украинских боевиков в Глубоком

ВС РФ подавили контратаку украинских боевиков в Глубоком

Российские подразделения продолжают подавлять сопротивление врага на харьковском направлении. Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого, где бойцы российской группировки «Север» отразили контратаку украинцев.

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