Российские подразделения продолжают подавлять сопротивление врага на харьковском направлении. Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого, где бойцы российской группировки «Север» отразили контратаку украинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии