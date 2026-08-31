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OilPrice

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Norway Wants Europe’s Energy Market, Without Sharing Its Trade-Offs

Norway is supposedly breaking with Brussels. Energy Minister Terje Aasland says the country will continue exploring for oil and gas in the Barents Sea despite European Union support for an Arctic drilling moratorium.

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