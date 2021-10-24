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Жаль, что Лаврентия Палыча уже не поднять, думаю с короной мы бы управились за пару недель....

Жаль, что Лаврентия Палыча уже не поднять, думаю с короной мы бы управились за пару недель....

автор - Диванный философ Лаврентий Берия-человек который мог бы остановить пандемию ковидлы в России Здравствуйте, уважаемые друзья! Вера в потусторонние силы, инопланетян и наследие Аненербе продолжают вести наших граждан в "светлое будущее".

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Сергей Петров
Согласен автором! Берия бы с этим быстро справился бы! И подобные Диванные философы уже пилили бы лес в ГУЛАГе...в лучшем случае...
Nikolia Vovchenko
Всего этого"шоу"не было бы вообще.
Юлия Маслова
вот именно! Авторы этого шоу давно бы либо валили лес.либо его высаживали-в зависимости от региона. И не надо было тратить бюджетные деньги на оптимизацию медицины изначально.
Nikolia Vovchenko
Не только"авторам шоу",но и исполнителям пришлось бы изменить "своим принципам""распиливать"бюджет,придумывая различные схемы,вместо "длительной командировки"на южный берег Северного Ледовитого или "экзотических местах"в сибирской тайге.Даже выражение"У каждого события(нарушения) есть фамилия,имя и должность...",стало бы выполнять функции
Alex Imen
Без Сталина Берия вел себя по-другому. Хотел сдать ГДР и организовать армии по этническому принципу. Сталин нужен, а помощника на роль Берии он бы быстро нашел.
Nikita Kopitov
Думаю в первую очередь, он бы устранил оптимизаторов от медицины от корыта, да и ВОЗ бы не допустил в страну, а потом уже с помощью врачей -вирусологов приступил бы к лечению....
Виктор Меркулов
Первым делом Берия загнал бы в лагеря тех, кто уже полтора года "вгоняет в панику" всю страну и такие, как этот "диванный эксперт" валил бы лес на благо страны. Это в лучшем случае для "диванного эксперта". А вообще во время войны паникеров просто расстреливали. Да, вирус есть, да - он опасен. Но полтора года загонять всю страну в ужас и страх - это перебор.
валерий соловьев
Мудило,как и его кот
валерий соловьев
Треть всех умерщих от ковида в Германии были привиты. В Монголии после вакцинации количество больных выросло в тысячу раз
Вячеслав Белослюдов
Не пизди
валерий соловьев
Лизоблюдов, ты б читал бы иногда, а не оленевода слушал
Алексей
А чем их кололи? М.б. ослиной мочой?
Aleksandr Prokofjev
А вы знаете, чем вас колют?
Алексей
Знаю.
Татьяна Браун
Недоверие к вакцине в том числе крепко вбито в мозг некоторым гражданам пропагандой либерастов. Которые вещают, что в России ничего хорошего быть не может. А то, что есть, обязательно плохое, и ни в какое сравнение не идет с Эвропой.=== Неоднократно слышала от некоторых о том, что хотели бы привиться только "демократичной" европейской вакциной. И тут же такие визави поливают помоями и правительство, и ВВП за то, что не допускают импортную вакцину к нам.=== И согласна с автором в том, что гайки надо закрутить изрядно, хватит миндальничать.=== А своего кота за то, что стащил со стола кусок рыбы, отшлепала полотенцем. Сидит, фырчит, но к столу не подходит.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Дура, при чём здесь доверие или недоверие, есть статистика, когда вакцинированных становится больше с каждым днём, а заболеваемость растёт, в детстве мне сделали прививку от оспы, и, не одному мне, а и всем, и оспа при этом была устранена полностью, та вакцина была эфективна, а сейчас колют хрен знает чем, а результатов, ну хотябы выхода на прямую, без увеличения, нет, и идиоты думают, что если в командном порядке эту фигню воткнуть всем, то это поможет, судя по статистике, над вакциной ещё работать и работать, я так думаю
дмитрий чагин
Киздунцы быстро заткнулись бы. А безмасочники, со свежим дыханием, валили бы лес. Это сейчас без ЛИЧНОЙ ответственности в инете они смелые.
Александр Клюянов
"Возможно я что-то не понимаю, но начинают закрадываться смутные сомнения", ежели я, доморощенный филозоф, отПЦэРился, укололся 2-3 раза, не снимаю маску даже в постели, то шо я так пэрэживаю за онихжедетей? Может я в глубине мозгов не верю всей этой вдруг сверхчеловецелюбивой заботе всех мировых правительств и особенно ВОЗ (он и ныне тута)? Может меня немного смущает то, что никто из ковидных финансововыгодников НИ РАЗУ не обмолвился о естественных и необходимых способах укрепления натурального/врождённого иммунитета: о закалке, о физре, спорте и туризме (там, говорят чистый состновый воздух); о витаминах и правильном питании, о душевном равновесии. И пошто така амнезия у заботчиков о народном состоянии?
Alex Imen
Эти меры не по карману.
Евгений Алексеенко
"Возможно я что-то не понимаю, но начинают закрадываться смутные сомнения, может кому-то выгодно по 60 млрд. в неделю раздавать? Может из этого потока кому-то прилипает к потным лапкам? Жаль, что Лаврентия Палыча уже не поднять, думаю с короной мы бы управились за пару недель.... У меня нет других мыслей... А что вы по этому поводу думаете? С вами был Диванный философ! С наступающей вас годовщиной Великого Октября )))" Палыч разобрался бы и с казнокрадами во власти и всех правоохранительных органах,но таких сейчас нет.
Евгений Благородный
Это с подобными как вы, он бы быстро управился.
Велес Rus
Переболел не обращаясь к врачам. Точнее послали... Никто не лечил, даже мазок не взяли - температуры нет, значит не болеешь. На антитела кровь не берут. Проверил платно. Есть антитела, но не верят. Делай укол - тогда поверим. Вот отсюда и сомнения... А зачем колоться если они существуют? В автобусах колют всех поднят не заглядывая в медицинскую карту. Похоже - выполним план, догоним и перегоним Америку. Что творят с народом. По ящику одни страшилки. Без укола умрёшь, а с уколом не умирают? Учитесь лечить эту болезнь, а не кошмарить людей. Какая это вакцина, если после неё люди болеют. Вакцина - это привился и забыл. Пример - оспа. Почему я не хочу делать укол? Прежде чем уколоть - проверь у меня антитела! Одни голословные бла... бла.., что через полгода они пропадают. А ты проверь у конкретного человека! Может их больше, чем у привитого и они надёжнее. А тебя не пускают без заветного кода никуда. Вот люди и находят всеми правдами и неправдами выход из этой патовой ситуации. Развели бардак в стране - деятели сраные!
Евгений Благородный
Он бы управился,но только с теми кто против прививок. Когда что-то хочется написать,нужно включать мозги. Откуда же берутся такие тупые публицисты.
Алексей
Там еще Ягоду, надыть воскресить, Федьку Дзержинского, Отто Вильгельмовича Лациса................, те наганом в затылок истину вдалбливали........а еще и Вовчика Маяковского с наганом в руке и с Лениным в башке............... дурь выколачивать не пером, а штыком.
Юрий Ded
Все такие умные и смелые пока не побывают в ковидбольнице . Сразу больше чем у половины начинает что то свизбеть ниже спины требуя вакцину .
Miha52 Новик Михаил
чем больше вакцинированных, тем больше больных и мертвых https://www.pravda.ru/news/health/1649759-vakciny_protiv_covid/
Юрий Ded
Миша а ты в курсе что в Британии используют другую вакцину ? И получается что ты занимаешься тут не благим делом .
Miha52 Новик Михаил
Известно, что практически все эти вакцины одного поля ягоды. Спутник -5 - всего лишь переименованная Астра Зенеке,которую Билли Гейтс подарил своему старому партнеру по вакцино-бизнесу Гинцбургу, поэтому сведущие врачи называют Спутник-5 вакциной Гейтса. Но ВСЕ вакцины и наши, и зарубежные объединяет то, что они разработаны без выделения возбудителя болезни по триаде Генле-Коха. А изготовленные без выделенного возбудителя Тесты и вакцины - фуфло, стрельба по невидимой цели. Что у нас возбудителя не выделяли, признал в суде сам Минздрав РФ, а на Западе никто не пришел за обещанными за возбудителя 1 млн. долларов в США и 1,5 млн. евро в ЕС. И в любом случае настоящая статитстика вакцинации по РФ практически идентична западной. Когда в разгаре второй волны ковидла начали массовую вакцинацию, наши эпидемиологи закричали, что этим создается все для появления 3-й волны. Что и произошло. Значит, это и требовалось Мурашко, Поповой и Собянину. И то, что Вы яро поддерживаете организованный ими геноцид, не желая слышать его разоблачение,говорит о Вас ВСЁ. Не благое я тут делаю дело? А присутствовать при преступлении и молчать - значит быть соучастником - это было бы для Вас благим делом! Нам однозначно в противоположные стороны. Ибо быть подручным у палачей России не желаю и не буду. RIP!
Nata
Привиться сейчас, потом через полгода, затем еще раз через полгода и еще раз... Ничего не напоминает? Почти как на иглу наркош подсаживают, только сроки вначале разные, а потом - кто знает. Берия, при всей той лжи, что его облили, был человеком умным и если брался за какую-то идею, то досконально её изучал,а не хватался как тонущий за соломинку. Так что всякие идеи по поводу его поведения в наших условия - очень далеки от правды.
Юрий Ded
Да вот точно что Лаврентий Палыч навёл бы порядок - анти прививочники в отдельных лагерях расширяли б Беломор канал а остальные строем бы стояли в очереди на вакцинацию . И вирус бы не мутировал и расправились бы с ним месяца за три четыре .
Nata
Вирус передается и мутирует благодаря привитым. Они считают себя не опасными, а вот он этого не считает.
Юрий Ded
Не надо ля ля . У привитых вирус ослаблен до такой степени что если передастся привитому то погибнет а вот для непривитых он с хорошей иммунной системой он не очень опасен так как организм может его побороть и сам . Вот только у них и мутирует вирус приспосабливаясь к выживанию . Если не в курсе что к чему то и не надо нести отсебячину .
Nata
Да. что вы говорите! Больше половины привитых(и это признают сами врачи) разносят заразу. А как уже установлено мутации идут не на пустом месте, а от "винегрета" полученного в результате общения нескольких особей. Прививаются и начинают тусоваться - создают новые штамы. Я не призываю не прививаться, а говорю , что даже прививка не освобождает от обязанности поддерживать строгую дисциплину карантина.
Miha52 Новик Михаил
А. Редько предупреждал об этом изначально, за что стал объектом травли в сети, его стали поливать помоями, называя лжецом и провокатором. Ко лжи отнесли его заявление (которого он не делал!). что привитые могут активно распространять болезнь. Но едва его обвинили во лжи, как из Германии и США поступила подтвержденная информация, что привитые могут активно заражать окружающих. Так в Германии привитая врач вышла на работу и заразила кучу пациентов и персонала. А в США сам СДС заявил, что привитые активно хватают и распространяют Дльту и потому их следует держать в масках. Вся приписанная Редько "ложь" оказалась в итоге правдой. Обвинители просчитались. :-)
Sergey Ivanov
Лаврентий прежде всего расстрелял бы изменников Родины, которые используют эпидемию для собственной наживы. Ну, а там вдруг бы и выяснилось, что не так уж он страшен, этот ковид, а стрхи накручивают именно те, кто на этих страхах наживается. Хотя относиться к нему с нашим русским раздолбайством все же не стоит. Но и хвататься за голову с криками «Все пропало! Мы все умрем!!»- тоже не надо.
Сергей Силин
Это сравнение и мне в голову приходило - первая доза бесплатно, а как подсядешь - гони монету.
Nata
Sergey Ivanov
То, что вакцина для обывателя бесплатна- не означает, что она бесплатна для государства! Ковид из заболевания давно уже превратился в бизнес. И в бизнесе этом крутятся миллиарды! И не рублей! Кто- то зарабатывает на копеечных масках, кто- то на вакцинах. Московские власти успешно зарабатывают на штрафах. Все- таки чертовски выгодная это штука- ковид! И до тех пор, пока это так- эпидемия не кончится.
Алексей
Эта "борьба" с кови кому-то очень выгодна. Давно понятно, что традиционным методом болезнь не победить т.к. вирус мутирует быстрее чем созд. ср-ва против него, но при этом очень хорошо наживаются фармацевты и врачи. Я предлагал Минздраву искать способ борьбы в другой области, а именно, уничтожать вирус посредством звуковых волн сверхвысокой частоты, обещали заняться, но что-то мне подсказывает, не займутся. Т.к. - дебилы бл.., как сказал известный политик. Народ, поддержите кто может, сообщите "Л.П. Берии".
Strannik Weid
Вирус изначально быстро мутировал, и об этом говорили. Именно поэтому и нужна такое же быстрое приобретение общенационального иммунитета. Но нашим антиваксерами это объяснять бесполезно.
Сергей Гре_в
Аффтар жонглирует стереотипами, как цыган солнцем. Берия не был всесильным богом. Он мог ускорить вакцинацию, но он был реалистом. Даже за два месяца невозможно привить всю Россию. Не хватит ни вакцины, ни врачей, ни транспортных средств. А вот Сан-Марино за две недели привить можно..))
Strannik Weid
Вполне возможно привить за два месяца. При желании.
Сергей Гре_в
если на все остальное забить - на экономику, образование, торговлю, транспорт, культуру и т.д. Только где это произошло? Кроме Сан-Марино...
петров виктор
Как сказал бы на это предложение автора статьи зицпредседатель Фунт из "Золотого телёнка": Лаврентий Палыч - это голова!... Известно, что "вакцинатор" он был знатный и "вакцинировал" отменно... Бывало, одним "уколом" излечивал пациента от всех болезней: раз и навсегда... Но у нынешней вакцинации есть особенность: вакцинировать приходится массово и один Лаврентий Палыч не справится - потребуются надёжные подручные... Поэтому, я предлагаю, вместе с Л.П.Берией прихватить из преисподней генерал-майора НКВД Вас.Мих.Блохина и капитана ГБ Петра Ив.Магго... Как и Лаврентий Палыч - это тоже надёжные и проверенные товарищи, с многолетним опытом работы и безупречной деловой репутацией...
Борис Златанов
Был бы Берия, не было бы ковида, вернее он остался бы там, в пиндосовской лаборатории.
Miha52 Новик Михаил
Гинцбург признал, что прививки «порождают» новые штаммы коронавируса. Вакцинация (оказывается!) способствует появлению новых штаммов коронавируса, сообщается в статье, 12 июля опубликованной в научном медицинском журнале Vaccines (https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/779/htm). Статья подписана тридцатью авторами, являющимися разработчиками вакцины Sputnik V, в том числе директором центра им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Автор этой статьи, полный дебил, с его слов, от эпидемии спасти мог мясник, а не учёный, логика в бошке этого говномозглого дебила, и не ночевала, предположим два варианта, первый это то, что вакцина защищает от короновируса, тогда для кого представляет опасность непривитый вася??, правильно, для такихже непривитых, ибо в этом случае, ну тогда, они сами виноваты, привитый защищён, далее, если вакцина не защищает от короновируса, тогда для кого представляет опасность непривитый вася??, правильно, для всех, но нахуя тогда вакцина??, нахуя колоть в организм то, что всёравно не защищает??, судя по последним данным, когда количество вакцинированных растёт, но заболеваемость при этом увеличивается, в эфэктивности вакцины , я очень сомневаюсь
Николай
"...неосознанные граждане, ..." - какие неосознанные!? НЕУЧИ!!!!!
Александр Павлов
А кто сказал, что привитый "Вася", не может являться разносчиком заразы?
Сергей Силин
Ну да, так поймаешь вирус или нет, как фишка ляжет, а "Васе" его со шприца всадили.
Александр Павлов
Если бы был Палыч, то звериным капитализмом в нашей стране и не пахло бы, а вместе с ним и пандемией, которую локализовали бы еще на границах.
Сергей Силин
Похоже в это снадобье озверин добавляют, а ярость, как известно, замутняет разум. Иначе как объяснить что многие уколотые готовы кусать и рвать тех, кто не хочет?
ЭМИЛЬ ВАТМ
Данет, похоже, дело не в озверине, просто вакцинированным противно что они одни оказались в дураках, типичная, распространённая психология, я так думаю
ЭМИЛЬ ВАТМ
А если серьёзно, то он создалбы теплушки, где квалифицированные врачи и учёные из бывших буржуев, разрабатывали вакцину бесплатно, за еду, отрабатывая свою вину за дворянское происхождение, я так думаю

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