Новогодний автобус вышел на улицы Читы

В столице Забайкалья запустили автобус с бортовым номером 156, он уже вышел на улицы.В мэрии Читы сообщили, что ярко украшенная машина призвана создавать праздничное новогоднее настроение читинцам и гостям города.
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