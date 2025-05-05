Телеведущий Губерниев: спортивное кино ждет успех после стабилизации ситуации в мире

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о прокатном провале фильма "Роднина", снятого по автобиографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.
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