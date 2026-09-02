Бессент прокомментировал недовольство делегаций ЕС из-за участия Силуанова в G20

Министр финансов США Скотт Бессент и министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи на полях саммита G20 в Эшвилле, США © EdwardLawrence/X Глава Минфина США Скотт Бессент рассказал, что на полях саммита G20 встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым, поскольку без контактов «стороны замкнутся в себе» и конфликт на Украине не будет урегулирован.
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