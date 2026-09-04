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Татар-информ

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Казанская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»

Казанская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»

В Казанском цирке состоялось юбилейное шоу «Вверх», посвященное 30-летию единственной в России Детской цирковой школы, бесплатно обучающей юных артистов.

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