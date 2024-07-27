Какие законы вступят в силу в августе: Володин раскрыл подробности

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. С 1 августа россияне смогут получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результаты оказания мер соцподдержки в онлайн-формате, через личный кабинет на «Госуслугах».