Witkoff told why he flew to Moscow and Kiev

Special Representative of the President of the United States Steve Witkoff, after the completion of negotiations in Moscow and Kiev, said that the United States is working to create a peace package to resolve the conflict.
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