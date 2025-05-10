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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент вингера «Фейеноорда» Слити о предложении от «Зенита»: «Они со мной не связывались. Стоит обратиться в «Фейеноорд» по этому поводу»

Агент вингера «Фейеноорда» Слити о предложении от «Зенита»: «Они со мной не связывались. Стоит обратиться в «Фейеноорд» по этому поводу»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб предложил 2,6 млн евро за 19-летнего вингера «Фейеноорда».

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