Politico: Байден планирует "жесткий разговор" с лидером КНР о России и Иране

На будущей неделе ожидается первая за долгое время встреча лидеров США и Китая. По данным источников издания Politico, Байден намерен провести "жесткий разговор" затрагивающий широкий круг тем, в том числе отношения с Россией и Ираном.
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