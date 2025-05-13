Психолог Чернякова рассказала, что делать, если муж перестал с вами общаться

Охладел, разлюбил, изменяет? Какие только версии не проносятся в женской голове, когда супруг вдруг становится молчаливым! А что мужчины думают на самом деле? И есть ли проблема в отношениях, в которых супруги мало разговаривают.
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