Продолжается обсуждение новой концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский

Продолжается обсуждение новой концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и ШереметевскийАдминистрация областного центра предлагает высказать свои замечания по новой схеме организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский всем заинтересованным горожанам.
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