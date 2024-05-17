Продолжается обсуждение новой концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский

Продолжается обсуждение новой концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и ШереметевскийАдминистрация областного центра предлагает высказать свои замечания по новой схеме организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский всем заинтересованным горожанам.