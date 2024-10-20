ВСУ потеряли полвзвода и три БМП Bradley при попытке атаковать российские позиции в Цукурино

Вооруженные формирования киевского режима накануне предприняли попытку контратаковать российские позиции в населенном пункте Цукурино в ДНР, задействовав в этой операции взвод пехоты на трех американских БМП Bradley.
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