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FiNE NEWS

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Силы ПВО уничтожили пять летевших к Москве беспилотников

Силы ПВО уничтожили пять летевших к Москве беспилотников

Силы противовоздушной обороны РИА Новости уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении Москвы.

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