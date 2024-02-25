Как откроются рынки после объявления новых санкций?

Суммарно на Россию наложили еще более тысячи ограничений, но худшие опасения не оправдались. Национальный клиринговый центр под санкции не попал, и биржевые торги долларом не остановятсяРубль в последний день торгов, 22 февраля, на фоне ожидания санкций немного сдал свои позиции.
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