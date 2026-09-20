10 Best TV Shows About High School, Ranked

Being a teenager can be challenging. While many shows depict this time of life, some do so better than others, showcasing the reality of life at this age.
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