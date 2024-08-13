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Петербургский дневник

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Стал известен победитель конкурса на реновацию музея “Прорыв блокады Ленинграда”

Стал известен победитель конкурса на реновацию музея “Прорыв блокады Ленинграда”

Им оказался архитектор из студии «Интерколумниум» Как сообщает «ЛенТВ 24», на прошедшем заседании Совета по градостроительному развитию 47-го региона объявили победителя конкурса на реновацию музея “Прорыв блокады Ленинграда” в Кировске.

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