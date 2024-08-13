Стал известен победитель конкурса на реновацию музея “Прорыв блокады Ленинграда”

Им оказался архитектор из студии «Интерколумниум» Как сообщает «ЛенТВ 24», на прошедшем заседании Совета по градостроительному развитию 47-го региона объявили победителя конкурса на реновацию музея “Прорыв блокады Ленинграда” в Кировске.
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