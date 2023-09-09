Аргументы недели

98 718 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aza Kokoeva
    Genialno, otmetilМаск: система Sta...
  • Александр Клоков
    Срочно сократить продажу ей российского сырья, да бы не кусала руку её кормящую.Глава МИД Японии ...
  • иван петров
    одно не могу понять.почему ИМПИЧМЕНТ Байдену до сих пор не предьявили эти (эдемские сады)ес?.Всю экономику мира оборо...Байден на саммите...

Экс-глава ЦРУ призвал США передать Киеву ракеты ATACMS и ускорить отправку F-16

Экс-глава ЦРУ призвал США передать Киеву ракеты ATACMS и ускорить отправку F-16

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил в интервью британской газете Telegraph, что Вашингтон должны передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и ускорить отправку истребителей F-16.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх