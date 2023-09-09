Экс-глава ЦРУ призвал США передать Киеву ракеты ATACMS и ускорить отправку F-16

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил в интервью британской газете Telegraph, что Вашингтон должны передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и ускорить отправку истребителей F-16.