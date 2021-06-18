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Жители района Люблино просят Толстого взять под контроль обустройство площадок для воркаута

Жители района Люблино просят Толстого взять под контроль обустройство площадок для воркаута

Ранее во дворах были созданы основы для установки спортивных снарядов Жители нескольких дворов в столичном районе Люблино записали видеообращение к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому по поводу установки воркаут-площадок во дворах.

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