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С приближением зимы о мире на Украине будут говорить все больше

С приближением зимы о мире на Украине будут говорить все больше

Каким видят мирное урегулирование в Киеве и Москве Изображение: ФСК На фоне усилившихся ударов по Киеву некоторые украинские политики снова заговорили о мире.

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