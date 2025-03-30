ERS: обнаружены клетки, провоцирующие смертельное заболевание легких

Исследователи из Университета Ратгерса выяснили, что сети неправильно расположенных иммунных клеток играют ключевую роль в развитии идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — смертельного заболевания, которое убивает 80% пациентов в течение десяти лет.
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