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Полезные советы

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ERS: обнаружены клетки, провоцирующие смертельное заболевание легких

ERS: обнаружены клетки, провоцирующие смертельное заболевание легких

Исследователи из Университета Ратгерса выяснили, что сети неправильно расположенных иммунных клеток играют ключевую роль в развитии идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — смертельного заболевания, которое убивает 80% пациентов в течение десяти лет.

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