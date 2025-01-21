Медведев рассказал, как Энрике может усилить игру «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем Луисе Энрике. «Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении.
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