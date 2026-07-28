Что известно о сильном землетрясении на юго-западе Японии

Как передает 28 июля ТАСС, магнитуду землетрясения на японском острове Кюсю оценили в 7,1. Подземные толчки вызвали серьезные разрушения инфраструктуры: в регионе повреждены дороги и мосты, обрушились здания, пропало электричество, а из-за обрывов ЛЭП и вспыхнувших пожаров тысячи домов остались без электричества.
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