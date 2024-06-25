Политика на футболе: скандальная надпись на матче сборной Украины на Евро-2024 Ирэн ОрлонскаяНа матче группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Словакии в немецком Дюссельдорфе был зафиксирован необычный инцидент.