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Политика на футболе: скандальная надпись на матче сборной Украины на Евро-2024

Политика на футболе: скандальная надпись на матче сборной Украины на Евро-2024

Политика на футболе: скандальная надпись на матче сборной Украины на Евро-2024 Ирэн ОрлонскаяНа матче группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Словакии в немецком Дюссельдорфе был зафиксирован необычный инцидент.

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