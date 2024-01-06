БетАБ-500ШП: то что доктор прописал и изюминка крылатой ракеты

Источник тг канал FighterBomber Очень интересная штука, боеприпас который находится на вооружение ВКС России ибо сбрасывается с пилонов бомбардировщиков по авиационной и космической инфраструктуре потенциального противника, а именно по взлетнопосадочным полосам, техническим постройкам аэродромов и космодромов, в том числе по стартовым столам, с которых осуществляются, пуски ракет с космическими аппаратами, в том числе военного назначения и в интересах ЦРУ, но пока таких прициндентов не было, а вот аэродромы боеприпас БетАБ-500ШП приводит в негодность, да так, что потом их проще списать чем восстановить.