На скамью подсудимых в Самарской области отправлен чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
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