Княжевская: оформлен план участка для возведения дома по программе реновации на Зеленом проспекте

Оформлен градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации на востоке столицы, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
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