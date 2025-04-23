В честь 80-летия Великой Победы в Новоаннинском запланирована масса спортивных мероприятий, одно из которых детский шахматный турнир.
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В честь 80-летия Великой Победы в Новоаннинском запланирована масса спортивных мероприятий, одно из которых детский шахматный турнир.