Главком ВМФ: Корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов» пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в 2022 году

Главком ВМФ: Корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов» пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в 2022 году

Корабль ПМО «Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблём линейки проекта 12700, строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ РФ.

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