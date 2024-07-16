Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?

© коллаж Украина.РуВчера 1K прочитали Казалось, что после массированного удара по Украине со множеством жертв во время челночного турне Орбана с целью обсудить возможность мирных переговоров со всеми участниками конфликта, ничего сильнее разрушающего конфигурацию наклевывающегося диалога случиться больше не может Но случилось покушение на Трампа (который хоть еще и не президент, но именно к нему в США ездил Орбан), Буданов заявил о неудачных покушениях на Путина, а Захарова обвинила Вашингтон в организации и финансировании этих покушений.