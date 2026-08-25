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Рамблер

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Собчак раскрыла вес после похудения

Собчак раскрыла вес после похудения

Российская журналистка Ксения Собчак раскрыла вес после похудения. Результатом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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