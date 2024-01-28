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ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - Минобороны

ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - Минобороны

Российские ВС накануне нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по военным и промышленным объектам Украины.

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